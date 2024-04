La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un patimento senza fine. CALVARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Calvario (dal latino Calvariae locus e più tardi Calvarium «luogo del cranio», traduzione dall'aramaico gulguta «cranio, teschio», in greco G, da cui il latino Golgotha e l’italiano Gòlgota. In arabo , gumguma) è la collina (secondo la tradizione un monticulus) appena fuori dalle mura di Gerusalemme su cui, secondo la narrazione dei vangeli, salì Gesù per esservi crocifisso. Il nome deriva dal fatto di essere il luogo della sepoltura di Adamo o per la presenza dei teschi dei condannati non seppelliti. In effetti il Golgota, per tradizione, vuole essere la tomba di Adamo. In molte iconografie antiche, infatti, le ...

calvario ( approfondimento) m sing (pl.: calvari)

luogo nelle vicinanze di Gerusalemme dove fu messo in croce Gesù Cristo, (per estensione) (religione) (cristianesimo) (architettura) rappresentazione artistica della crocefissione di Gesù (senso figurato) successione di patimenti

Sillabazione

cal | và | rio

Pronuncia

IPA: /kal'varjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino Calvariae locus cioè "luogo del cranio"

Sinonimi

( religione ) Via Crucis, santuario

Via Crucis, santuario (senso figurato) dolore, sofferenza, patimento, tormento, travaglio, tribolazione, disgrazia, croce, pena, sventura, odissea

Contrari

liberazione, respiro, sollievo

gioia, godimento, soddisfazione

