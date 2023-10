I network come TikTok - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I network come TikTok. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : SOCIAL

Significato/Curiosita : I network come tiktok

Stai cercando altri significati, vedi tik tok (disambigua). tiktok, conosciuto anche come douyin (s, douyinp) in cina, è una piattaforma di video sharing... Stai cercando altri significati, vedi tik tok (disambigua)., conosciuto anchedouyin (s, douyinp) in cina, è una piattaforma di video sharing... Un social network (dall'inglese social networking service o social networking site, lett. "servizio di rete sociale" o "sito di rete sociale") è, nel web 2.0, un servizio Internet per la gestione dei rapporti e delle reti sociali, tipicamente fruibile mediante browser o applicazioni mobili appoggiandosi sulla relativa piattaforma, che consente la comunicazione e condivisione per mezzi testuali e multimediali. I servizi di questo tipo, nati come comunità alla fine degli anni novanta e divenuti enormemente popolari nel decennio successivo, permettono agli utenti di creare un proprio profilo, organizzare una lista di contatti, pubblicare un proprio flusso di aggiornamenti e di accedere a quello altrui. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

