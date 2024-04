La Soluzione ♚ Fa ingrossare il fiume La definizione e la soluzione di 5 lettere: Fa ingrossare il fiume. PIENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa ingrossare il fiume: Un fiume è un corso d'acqua perenne che scorre sulla superficie terrestre (o in alcuni casi al di sotto di essa) guidato dalla forza di gravità; può essere alimentato dalle precipitazioni piovose, dallo scioglimento di nevi o ghiacciai o dalle falde idriche sotterranee. Raccoglie le acque di una superficie fisicamente delimitata da spartiacque detta bacino idrografico, lungo un percorso variabile nel tempo con una pendenza anch'essa variabile, e termina il suo corso in un lago, un mare, un oceano o in un altro fiume. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un fiume è un corso d'acqua perenne che scorre sulla superficie terrestre (o in alcuni casi al di sotto di essa) guidato dalla forza di gravità; può essere alimentato dalle precipitazioni piovose, dallo scioglimento di nevi o ghiacciai o dalle falde idriche sotterranee. Raccoglie le acque di una superficie fisicamente delimitata da spartiacque detta bacino idrografico, lungo un percorso variabile nel tempo con una pendenza anch'essa variabile, e termina il suo corso in un lago, un mare, un oceano o in un altro fiume. piena f sing femminile di pieno Sostantivo piena f sing (pl.: piene) (idrografia) forte aumento della portata di un corso d'acqua, dovuto a piogge abbondanti o a rapido disgelo della neve fiume in piena : al di sopra del livello di guardia (senso figurato) punto di massima intensità di un’emozione, di un sentimento; foga, impeto (senso figurato) gran numero di persone affollantesi in un luogo, massa di persone in movimento Sillabazione piè | na Pronuncia IPA: /'pjna/ Etimologia / Derivazione (forma flessa) vedi pieno (sostantivo) femminile sostantivato di pieno Sinonimi (aggettivo) colma, zeppa, stipata, carica, riempita, gonfia, imbottita

colma, zeppa, stipata, carica, riempita, gonfia, imbottita occupata, affollata, gremita, traboccante, straripante, esaurita

(di campagna) folta, ricca, costellata

folta, ricca, costellata ( senso figurato ) (di persona) sazia, rimpinzata

sazia, rimpinzata ( senso figurato ) (da sentimenti) pervasa, invasa

pervasa, invasa densa, soda, compatta, massiccia

(di persona, parte del corpo) grassoccia, paffuta, pienotta, tornita

grassoccia, paffuta, pienotta, tornita completa, compiuta, intera, totale, matura

(di bevanda) corposa

corposa (sostantivo) (di corso d’acqua) fiumana, alluvione, inondazione, straripamento

fiumana, alluvione, inondazione, straripamento ( senso figurato ) affollamento, folla, gente, calca, ressa, pienone

affollamento, folla, gente, calca, ressa, pienone ( senso figurato ) (di sentimenti, discorso) intensità, impeto, foga;

intensità, impeto, foga; (di suoni, luci, colori) abbondanza, sovrabbondanza, profusione Contrari (aggettivo) vuota

vuota svuotata, deserta

( senso figurato ) (di persona) digiuna, affamata

digiuna, affamata (sostantivo) (di corso d'acqua) magra, secca

magra, secca ( senso figurato ) vuoto, nessuno

vuoto, nessuno (senso figurato) scarsità, mancanza Alterati (accrescitivo) pienone Proverbi e modi di dire in piena notte: Può esserlo la luna; Fase di massima portata di un corso d acqua; Il fiume di Grenoble; Fiume dell Emilia che sbocca nel Po; Un salto del fiume;

La risposta a Fa ingrossare il fiume

PIENA

P

I

E

N

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Fa ingrossare il fiume' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.