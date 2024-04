La Soluzione ♚ Indiscutibilmente vero La definizione e la soluzione di 5 lettere: Indiscutibilmente vero. CERTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Indiscutibilmente vero: La Certo o Certo-Kamera-Werk Dresden è stata una azienda di Dresda, Germania produttrice di macchine fotografiche operante dal 1902 e fondata da Alfred Lippert e Karl Peppel. Nel 1905 prese il nome di Certo, nel 1917 venne acquistata da Emil Zimmermann, in quell'anno fu messa in commercio la fotocamera Certonett con pellicola di formato 6x9, sono famose la serie di fotocamere prodotte prima della seconda guerra mondiale con il nome di Dollina. Dopo la seconda guerra mondiale la fabbrica ricadde nei territori socialisti della Germania dell'Est, diventando proprietà dello stato nel 1958. Negli anni successivi produsse fotocamere a basso ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La Certo o Certo-Kamera-Werk Dresden è stata una azienda di Dresda, Germania produttrice di macchine fotografiche operante dal 1902 e fondata da Alfred Lippert e Karl Peppel. Nel 1905 prese il nome di Certo, nel 1917 venne acquistata da Emil Zimmermann, in quell'anno fu messa in commercio la fotocamera Certonett con pellicola di formato 6x9, sono famose la serie di fotocamere prodotte prima della seconda guerra mondiale con il nome di Dollina. Dopo la seconda guerra mondiale la fabbrica ricadde nei territori socialisti della Germania dell'Est, diventando proprietà dello stato nel 1958. Negli anni successivi produsse fotocamere a basso ... certo m sing la cui natura o essenza non pone dubbi (matematica) (statistica) (di) evento che per obbligo si deve verificare dopo un esperimento (senso figurato) che sente in modo veritiero che qualcosa accadrà sono certo che si sposeranno (per estensione) senza insicurezza né con qualcosa da risolvere oppure con piena risolutezza "Mi potresti aiutare Non sono certo si scriva così..." Avverbio "senza dubbio"; senza perplessità né "instabilità" nel "giudizio" è una situazione certo disdicevole Sostantivo certo m solo sing quello che è certo Sillabazione cèr | to Pronuncia IPA: /'trto/ Etimologia / Derivazione dal latino certus Citazione Sinonimi (aggettivo) (di fatto) accertato, assodato, attendibile, fermo, indubbio, reale, stabilito, veritiero , vero sicuro, indubitabile, garantito, indiscusso, inequivocabile, indiscutibile, inconfutabile, incontestabile, incontrastato

accertato, assodato, attendibile, fermo, indubbio, reale, stabilito, veritiero , vero sicuro, indubitabile, garantito, indiscusso, inequivocabile, indiscutibile, inconfutabile, incontestabile, incontrastato evidente, esplicito, lampante, manifesto, chiaro, concreto

(di individuo) persuaso, convinto, sicuro

persuaso, convinto, sicuro qualche, qualcuno, alquanto, tale, determinato, dato

(avverbio) certamente, sicuramente, senza dubbio, sí Contrari (aggettivo) controverso, discutibile, dubbio, falso, dubbioso, incerto, indeciso

controverso, discutibile, dubbio, falso, dubbioso, incerto, indeciso ambiguo, oscuro

(di individuo) perplesso, insicuro

perplesso, insicuro ipotetico, improbabile, opinabile

nemmeno per idea, nemmeno per sogno, no

La risposta a Indiscutibilmente vero

CERTO

C

E

R

T

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Indiscutibilmente vero' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.