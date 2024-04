La Soluzione ♚ Un genere musicale La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un genere musicale. POP - RAP - ROCK - SOUL - METAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un genere musicale: Aggettivo Significato e Curiosità su pop ( approfondimento) m inv (arte) che non è soltanto opera d'arte, come ad esempio quella comunemente definita "classica" che tende appunto a seguire canoni standardizzati, ma soprattutto l'espressione artistica che diviene oggetto di consumo, per esempio con l'avvio della pubblicità, dello spettacolo e quindi del design verso la trasformazione dei beni materiali in occasione di approfondimento culturale e del normale oggetto utile in icona artistica di stile cultura Pop: è una sorta di "prestito" di elementi già espressi artisticamente per altri ambiti ancora artistici o appunto culturali, in genere appunto con una predilezione per il consumismo ma con attenzione partecipata ed uno sguardo disinteressato al collettivo sociale (spregiativo) della massa Sostantivo pop m inv (forestierismo) movimento artistico e culturale che asseconda i gusti popolari Pop Art (familiare) ciò che è seguito da molte persone, relativamente alla moda, alla cultura in genere, alle innovazioni, ecc (musica) insieme di correnti di musica leggera nate negli Stati Uniti a metà del ventesimo secolo, i cui tratti comuni sono l'adozione di melodie e ritmi derivati dalla musica popolare afroamericana e l'ampio uso di strumenti elettrici Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione dall'inglese popular cioè "popolare" Altre Definizioni con pop; genere; musicale; Il termine inglese che indica il genere televisivo che spettacolarizza l informazione; Il genere letterario del prosatore; Il genere di Stephen King; Crimini privi di nota musicale; Notevole per imponenza come un andante musicale; Piccoli segni sul rigo musicale; Cerca altre soluzioni cruciverba

