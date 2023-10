Dipinse le Cattedrali di Rouen - Cruciverba

Uso delle immagini nellagenova fra xii e xiii secolo, in medioevo: l'europa delle, i convegniparma, 9, atti (parma, 19-23...

Claude-Oscar Monet (Parigi, 14 novembre 1840 – Giverny, 5 dicembre 1926) è stato un pittore francese, considerato uno dei fondatori dell'impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico del movimento. I suoi lavori si distinguono per la rappresentazione della sua immediata percezione dei soggetti, in modo particolare per quanto riguarda la paesaggistica e la pittura en plein air.