Un convoglio di cammelli. CAROVANA

Significato e Curiosità su: La carovana (in persiano , karvan) è un convoglio costituito da un gran numero di persone e animali da soma; in epoca medievale esse percorrevano la Via della Seta fra Asia ed Europa portando spezie ed altre merci di valore; esse facevano tappa in luoghi attrezzati detti caravanserragli. Vi erano poi le carovane composte da cammelli o dromedari arabi finalizzato alla conduzione dei commerci lungo le vie carovaniere attraverso il deserto del Sahara. Scopo della carovana è quello di attraversare regioni selvagge e pericolose ed il gran numero di partecipanti aiuta a prevenire attacchi da parte di predoni oppure incidenti dovuti alle ...

carovana ( approfondimento) f sing (pl.: carovane)

fila di carri (per estensione) comitiva di persone o raggruppamento di veicoli che viaggiano uno dietro l'altro

Sillabazione

ca | ro | và | na

Pronuncia

IPA: /karo'vana/

Etimologia / Derivazione

dal persiano karwan

Sinonimi

colonna, convoglio, fila (di carri), spedizione

( per estensione ) banda, brigata, combriccola, comitiva, compagnia, drappello schiera, sfilata

banda, brigata, combriccola, comitiva, compagnia, drappello schiera, sfilata (uso letterario) teoria

Varianti

(antico) caravana

