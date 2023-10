Un centro petrolifero in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un centro petrolifero in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : GELA

Significato/Curiosita : Un centro petrolifero in sicilia

Vedi sicilia (disambigua). la sicilia (afi: /si'ilja/; sicilia in siciliano, sclia in galloitalico di sicilia, siçillja in arbëresh, sea in neogreco)... Vedi(disambigua). la(afi: /si'ilja/;siciliano, scliagalloitalico di, siçilljaarbëresh, seaneogreco)... Gela (AFI: /'la/; "Terranova di Sicilia" fino al 1927) è un comune italiano di 70 832 abitanti del libero consorzio comunale di Caltanissetta in Sicilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

