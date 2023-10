Buona forma fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buona forma fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FITNESS

Significato/Curiosita : Buona forma fisica

Il termine fitness deriva dall'inglese to fit («essere adatto») e viene tradotto in lingua italiana con il termine "idoneità", nel senso di preparazione fisica e stato di forma fisica.

Altre risposte alla domanda : Buona forma fisica : buona; forma; fisica; Chi l ha buona sta bene; buona opinione; Solamente quando è buona si sente bene; Non voglio andare stasera ma non riesco a trovare una buona ; Godono di buona salute; Mantengono in forma l atleta; forma di retribuzione; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre |; Si pratica per stare in forma ; forma la spettacolare cascata della Frua sulle Alpi; Energia fisica ; Un difetto di costituzione fisica ; Lo studia la fisica nucleare; Provare una sensazione fisica ; Branca della fisica che calcola e misura l assorbimento di radiazioni;

