La Soluzione ♚ Il Bassopiano che comprende Strasburgo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Bassopiano che comprende Strasburgo. RENANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il bassopiano che comprende strasburgo: Per limes renano si intendeva il sistema di fortificazioni lungo un fiume (ripa) a difesa dei territori della Gallia (di fronte alla Germania Magna, popolata dalle popolazioni germaniche), che poteva essere suddiviso in due-tre differenti tratti e collegava la foce del fiume Reno con quella del Danubio. Aggettivo Significato e Curiosità su: Per limes renano si intendeva il sistema di fortificazioni lungo un fiume (ripa) a difesa dei territori della Gallia (di fronte alla Germania Magna, popolata dalle popolazioni germaniche), che poteva essere suddiviso in due-tre differenti tratti e collegava la foce del fiume Reno con quella del Danubio. renano m sing (geografia) che riguarda il fiume Reno, che scorre in Emilia-Romagna (geografia) che riguarda il fiume Reno, che scorre in Svizzera, Germania e Paesi Bassi Sillabazione re | nà | no Pronuncia IPA: /re'nano/ Etimologia / Derivazione Deriva da Reno Altre Definizioni con renano; bassopiano; comprende; strasburgo; Comprende le ruote sterzanti dell automobile; Comprende voci d ogni timbro; L arcipelago che comprende Giava; Un parlamentare di Strasburgo; Sfocia vicino a Strasburgo; Bagna Colonia e Strasburgo; Cerca altre soluzioni cruciverba

