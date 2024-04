La definizione e la soluzione di 5 lettere: Austeri orgogliosi. FIERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La locuzione latina in fieri, tradotta letteralmente, significa in divenire.Questa espressione viene utilizzata quando si parla di un avvenimento che ha già avuto un inizio ma che non è del tutto completato, ancora in corso o ideazione.Fieri è l'infinito presente del verbo fio, fis, factus sum, fieri che, oltre a divenire, presenta anche i significati diventare, essere fatto ed accadere (quando è usato impersonalmente).

fieri m pl

plurale di fiero

Sillabazione

fi | è | ri

Etimologia / Derivazione

vedi fiero

Sinonimi

orgogliosi, superbi, nobili, altezzosi, alteri, sdegnosi, dignitosi, severi, austeri

coraggiosi, valorosi

soddisfatti, contenti, felici

Contrari