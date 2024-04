La Soluzione ♚ Togli il van dal divano La definizione e la soluzione di 3 lettere: Togli il van dal divano. DIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Togli il van dal divano: Nome proprio Significato e Curiosità su Dio ( approfondimento) m (religione) entità soprannaturale, considerata dal punto di vista ontologico come trascendente e/o immanente, il cui rapporto con l'essere umano – interpretato diversamente a seconda dei vari tipi di credo – prende il nome di religione la forza verso Dio è oltre il normale desiderio dell'intenzione (per estensione) creatore e padrone dell'universo tutti gli esseri umani sanno cosa significa sentire fede in Dio : molti però non sanno che appunto ormai ognuno ne è consapevole Sillabazione Dì | o Etimologia / Derivazione dal latino deus, dio dal greco theos, dio Citazione Proverbi e modi di dire casa di Dio : nelle religioni cristiana ed ebraica indica il luogo di preghiera per eccellenza Altre Definizioni con dio; togli; divano; Se poi togli ai poemi; Nota citazione da Karate kid: Metti togli; Spesso è vicina a un divano; Rende soffice il divano; Cerca altre soluzioni cruciverba

