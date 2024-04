La definizione e la soluzione di 4 lettere: Spauracchio delle fiabe. ORCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nel folclore e nelle fiabe dei Paesi europei, specialmente in Italia e in Francia, gli orchi sono mostri antropomorfi giganteschi, crudeli e divoratori di carne umana. L'orco del folclore è correlato a quello della mitologia germanica; non sempre è possibile distinguere chiaramente queste due figure, sebbene l'orco della mitologia sia in generale un essere descritto come più simile a una bestia o a un demone. Gli orchi nel fantasy sono talvolta ispirati alla figura dell'orco del folclore (per esempio gli orchi di Piers Anthony), e talvolta a quella dell'orco della mitologia (gli orchi di J. R. R. Tolkien); in alcuni casi, fanno riferimento ...

orco ( approfondimento) m sing (pl.: orchi)

(mitologia) nella mitologia dell'antica Roma, il dio degli inferi (letteratura) mostro protagonista di molte fiabe per l'infanzia, vorace di carne umana e soprattutto di bambini, rappresentato come un gigante dalla testa grossa, la bocca enorme, la barba e i capelli ispidi e folti

( per estensione ) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

(senso figurato) pedofilo

Sillabazione

òr | co o ór | co

Pronuncia

IPA: /'rko/ o IPA: /'orko/

Etimologia / Derivazione

dal latino Orcus

Sinonimi

babau, essere pauroso, individuo orrendo, mangiabambini, mostro, spauracchio, uomo nero

ade, aide, averno

erebo, inferi, inferno, tartaro

