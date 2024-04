La definizione e la soluzione di 7 lettere: Rincari dei prezzi. AUMENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'aumento di capitale è un atto di carattere straordinario che si realizza o con la modifica del patrimonio netto (aumento a pagamento) o con la semplice imputazione di riserve o fondi di bilancio in quanto disponibili (aumento gratuito). In entrambi i casi, l'aumento può aver luogo con l'emissione di nuovi titoli o con l'incremento del valore nominale delle vecchie azioni. I titoli devono essere offerti in opzione (il cosiddetto diritto d'opzione) ai soci (e ai possessori di obbligazioni convertibili nella S.p.A.) in proporzione delle azioni/quote (se S.R.L.) possedute (ed ai possessori di obbligazioni convertibili sulla base del rapporto ...

aumenti m pl

plurale di aumento





Voce verbale

aumenti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di aumentare prima persona singolare del congiuntivo presente di aumentare seconda persona singolare del congiuntivo presente di aumentare terza persona singolare del congiuntivo presente di aumentare terza persona singolare dell'imperativo presente di aumentare

Sillabazione

au | mèn | ti

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi aumento

vedi aumento (voce verbale) vedi aumentare

Proverbi e modi di dire