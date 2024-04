La Soluzione ♚ L opposto di drastiche La definizione e la soluzione di 6 lettere: L opposto di drastiche. BLANDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L opposto di drastiche: Deborah Blando (1969) – cantante e polistrumentista brasiliana Francesco Blando (1901-1945) – calciatore italiano Jeff Blando (1964) – chitarrista statunitense Oscar Blando (1924-1994) – attore italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Deborah Blando (1969) – cantante e polistrumentista brasiliana Francesco Blando (1901-1945) – calciatore italiano Jeff Blando (1964) – chitarrista statunitense Oscar Blando (1924-1994) – attore italiano blande f pl plurale di blanda Sillabazione blàn | de Etimologia / Derivazione vedi blando Sinonimi leggere, deboli, moderate, miti, equilibrate , dolci, piacevoli, carezzevoli, temperate, tenere, lente, esili, fragili, tenui Contrari forti, decise, energiche, dure, eccessive, drastiche, vigorose, brusche, efficaci Altre Definizioni con blande; opposto; drastiche; L opposto della consegna; È opposto a stereo; Il punto opposto al Nadir; Cerca altre soluzioni cruciverba

BLANDE

