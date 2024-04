La definizione e la soluzione di 6 lettere: Nella Svizzera italiana: Ticino. CANTON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Canton (AFI: /kan'tn/; dal portoghese Cantão), nota anche come Guangzhou (in cinese T, S, GuangzhouP), è la più grande città costiera del sud della Cina, capoluogo della provincia del Guangdong (). La parola Canton deriva da una traslitterazione in lingua francese della denominazione portoghese di Cantão. Situata non lontano da Hong Kong, Canton è inoltre al centro della "megacittà del delta del Fiume delle Perle", la più grande conurbazione metropolitana del mondo che conta 46,5 milioni di abitanti.

canton

(araldica) cantone: quartier franco di dimensioni ridotte

Sinonimi

franc-canton

Termini correlati

canton-chef

( araldica ) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002

(araldica) Traduttore di Heraldica.org

Inglese

Sostantivo

canton

(araldica) cantone: nell'araldica inglese il cantone non compare mai nella base dello scudo e, se compare in uno stemma con più carichi, può coprirne uno o più di uno anche interamente; in presenza di una bordura il cantone le viene sovrapposto

Lombardo

Sostantivo

canton m inv

angolo mett la scua in de 'n canton : metti la scopa in un angolo

Sillabazione

can | tón

Pronuncia

IPA: /kã'tõ/, /kã'tu/

Etimologia / Derivazione

Occitano

Sostantivo

canton

(araldica) cantone