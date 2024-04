La definizione e la soluzione di 4 lettere: La malattia polmonare curata nei sanatori. TISI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La tubercolosi (in sigla TBC) è una malattia infettiva causata da vari ceppi di micobatteri, soprattutto dal Mycobacterium tuberculosis, chiamato anche bacillo di Koch.Considerata fino alla metà del XX secolo una grave malattia, invalidante e alla lunga mortale se non tempestivamente diagnosticata e curata, divenuta oggi nei paesi occidentali più facilmente diagnosticabile e curabile, la tubercolosi attacca solitamente i polmoni (tubercolosi polmonare), ma può colpire anche altre parti del corpo (tubercolosi extrapolmonare). Si trasmette per via aerea attraverso goccioline di saliva emesse con la tosse secca. La maggior parte delle ...

tisi ( approfondimento) f inv

(medicina) tubercolosi (per estensione) nome generico dato alle affezioni polmonari croniche

Sillabazione

tì | si

Pronuncia

IPA: /'tizi/

Etimologia / Derivazione

dal latino phthisis, che deriva dal greco antico fs, ossia "deperimento, consunzione"

Iperonimi