La definizione e la soluzione di 5 lettere: Film di Joe Carnahan tratto da una popolare serie televisiva. A TEAM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: A-Team (The A-Team) è una serie televisiva statunitense trasmessa in prima visione assoluta dal 1983 al 1987 sul canale televisivo NBC. Creata da Frank Lupo e Stephen J. Cannell, segue il filone del "militarismo buono", in cui l'uso di armi ingegnose e non convenzionali non comporta quasi mai la morte o il ferimento grave dei nemici, secondo un'impostazione tipica dell'intrattenimento popolare negli anni 1980. Il titolo della serie si riferisce indirettamente agli "A-Teams", termine con cui si intendono gli Operational Detachments Alpha (ODA), ovvero dei distaccamenti operativi che rappresentano la formazione-base delle forze speciali ...

