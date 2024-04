La Soluzione ♚ Fertile prolifico La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fertile prolifico. FECONDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fertile prolifico: Urano (in greco antico: a, Uranòs, «cielo stellato, firmamento») era, nella mitologia greca, una divinità primordiale. È la personificazione del Cielo in quanto elemento fecondo. Aggettivo Significato e Curiosità su: Urano (in greco antico: a, Uranòs, «cielo stellato, firmamento») era, nella mitologia greca, una divinità primordiale. È la personificazione del Cielo in quanto elemento fecondo. fecondo m sing (biologia) idoneo alla riproduzione Sillabazione fe | cón | do Pronuncia IPA: /fe'kondo/ Etimologia / Derivazione dal latino fecundus Sinonimi ferace, fertile, fruttifero, produttivo

(di donna) prolifico

prolifico ( senso figurato ) creativo, fantasioso, fruttuoso, ingegnoso, utile, vivace

creativo, fantasioso, fruttuoso, ingegnoso, utile, vivace florido

(senso figurato) geniale, Contrari arido, impotente, improduttivo, infecondo, infruttifero, infruttuoso sterile, Parole derivate fecondamente, fecondare, fecondazione, interfecondo Altre Definizioni con fecondo; fertile; prolifico; Strato di terra fertile; Fertile produttiva; Fu un prolifico inventore; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fertile prolifico

FECONDO

F

E

C

O

N

D

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Fertile prolifico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.