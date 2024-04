La Soluzione ♚ Cura l anima La definizione e la soluzione di 9 lettere: Cura l anima. PSICOLOGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cura l anima: Lo psicologo è un professionista sanitario che svolge attività di prevenzione, diagnosi, intervento, promozione della salute, abilitazione-riabilitazione, sostegno e consulenza in ambito psicologico, rivolte al singolo individuo, alla coppia, al gruppo e altri organismi sociali o comunità. Studia, diagnostica e tratta gli stati mentali normali e patologici dei processi cognitivi, emotivi, sociali e comportamentali osservando, interpretando e registrando come gli individui si relazionano tra loro e nei loro contesti. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo psicologo è un professionista sanitario che svolge attività di prevenzione, diagnosi, intervento, promozione della salute, abilitazione-riabilitazione, sostegno e consulenza in ambito psicologico, rivolte al singolo individuo, alla coppia, al gruppo e altri organismi sociali o comunità. Studia, diagnostica e tratta gli stati mentali normali e patologici dei processi cognitivi, emotivi, sociali e comportamentali osservando, interpretando e registrando come gli individui si relazionano tra loro e nei loro contesti. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a ... psicologo m sing (professione) (psicologia) chi si occupa per studio o professione di psicologia Sillabazione psi | cò | lo | go Pronuncia IPA: /psi'klogo/ Etimologia / Derivazione derivazione da psicologia Termini correlati psicologia, psicologicamente, psiche, psicanalisi Iperonimi medico Altre Definizioni con psicologo; cura; anima; Scruta l animo umano; Cura i feriti nei western; Cura le malattie nervose; Cura senza essere medico; Darsi corpo e anima; Serve a pulire l anima di un cannone; Anima le strade della città; Cerca altre soluzioni cruciverba

PSICOLOGO

