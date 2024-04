La Soluzione ♚ Col re fa la regola La definizione e la soluzione di 4 lettere: Col re fa la regola. GOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Col re fa la regola: Sostantivo Significato e Curiosità su gola ( approfondimento) f sing (pl.: gole) (anatomia) cavità interna della bocca, in cui si aprono le prime vie respiratorie e digerenti la positività al COVID-19 si rileva con un tampone che misura il virus circolante in gola o nelle narici parte anteriore del collo (religione) avidità di bevande e di cibi squisiti apertura stretta, passaggio interno (geografia) valle stretta e profonda dalle pareti molto ripide (architettura) modanatura di una cornice (tecnologia) (ingegneria) condotto interno in costruzioni o macchinari per far uscire materiali di rifiuto Sillabazione gó | la Pronuncia IPA: /'gola/ Etimologia / Derivazione dal latino gula ovvero "gola" Citazione Sinonimi faringe

( ironico ) ( popolare ) gargarozzo

gargarozzo ( antico ) strozza

strozza (senso figurato) avidità, brama, bramosia, cupidigia, fame, ghiottoneria, golosità, ingordigia, voglia, voracità * (per estensione) camino, ( geografia ) valle stretta, canalone, burrone, forra

valle stretta, canalone, burrone, forra ( per estensione ) condotto, imboccatura; passaggio angusto, strettoia

condotto, imboccatura; passaggio angusto, strettoia ( architettura ) modanatura

modanatura ( letterario ) gorgia

gorgia (di camino, forno) bocca, apertura Contrari ( senso figurato ) nausea, disgusto

nausea, disgusto (geografia) pianura, pianoro Parole derivate ingollare, golare, golosità, goloso, squarciagola, tagliagola Alterati (diminutivo) goletta Proverbi e modi di dire avere un groppo alla gola : essere sul punto di piangere

: essere sul punto di piangere avere l'acqua alla gola essere nei guai Altre Definizioni con gola; regola; Consuetudine ufficiosa ma rispettata da tutti; Laterizio per spioventi; L impugnatura del motocoltivatore; Congegno che regola la fornitura di fluidi; A regola d = benissimo; Si regola nel frigorifero; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Col re fa la regola

GOLA

G

O

L

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Col re fa la regola' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.