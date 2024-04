La Soluzione ♚ Capi d immensi regni La definizione e la soluzione di 10 lettere: Capi d immensi regni. IMPERATORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Capi d immensi regni: L'imperatore (dal latino imperator, "detentore del potere militare", "detentore del potere coercitivo") nell'antica Roma era un generale vittorioso e divenne poi il vertice dell'Impero romano. Successivamente il termine venne comunemente utilizzato per indicare il sovrano di un impero, cioè di un'entità politica composta da popoli, religioni e territori diversi. Il termine, originariamente riferito ai soli imperatori romani, è divenuto in Europa, a partire dal Medioevo, un titolo aristocratico, superiore a quello degli altri re e al pari di quello di Papa, e per questo con più influenza cerimoniale o decisionale. Dalla fine dei regimi ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'imperatore (dal latino imperator, "detentore del potere militare", "detentore del potere coercitivo") nell'antica Roma era un generale vittorioso e divenne poi il vertice dell'Impero romano. Successivamente il termine venne comunemente utilizzato per indicare il sovrano di un impero, cioè di un'entità politica composta da popoli, religioni e territori diversi. Il termine, originariamente riferito ai soli imperatori romani, è divenuto in Europa, a partire dal Medioevo, un titolo aristocratico, superiore a quello degli altri re e al pari di quello di Papa, e per questo con più influenza cerimoniale o decisionale. Dalla fine dei regimi ... imperatori m plurale di imperatore Traiano ed Adriano furono due imperatori Sillabazione im | pe | ra | tò | ri Etimologia / Derivazione vedi imperatore Sinonimi regnanti, sovrani, monarchi, despoti; kaiser, scià, sultani, negus, zar, gran khan Altre Definizioni con imperatori; capi; immensi; regni; Li sostennero i ghibellini; Proteggono i capi in cantiere; Si stringe tra due capi; I capi geografici; Erano più importanti dei regni; È suddivisa in tre regni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Capi d immensi regni

IMPERATORI

I

M

P

E

R

A

T

O

R

I

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Capi d immensi regni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.