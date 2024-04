La Soluzione ♚ Cantiere della Marina La definizione e la soluzione di 8 lettere: Cantiere della Marina. ARSENALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cantiere della marina: Il termine arsenale (più precisamente arsenale militare) indica lo stabilimento adibito alla costruzione, alla riparazione, all'immagazzinamento e alla fornitura delle armi e delle munizioni. Il luogo in cui si costruiscono, si riparano o si sottopongono a manutenzione navi militari (a volte anche commerciali) è definito arsenale marittimo. La parola "arsenale" proviene dall'arabo (Dar al-inaa), ovvero "sede d'industria" o "casa del mestiere", da cui derivano, attraverso la mediazione del veneziano, le parole darsena e quindi arsenale. La diffusione del termine in numerose altre lingue si deve all'enorme popolarità ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine arsenale (più precisamente arsenale militare) indica lo stabilimento adibito alla costruzione, alla riparazione, all'immagazzinamento e alla fornitura delle armi e delle munizioni. Il luogo in cui si costruiscono, si riparano o si sottopongono a manutenzione navi militari (a volte anche commerciali) è definito arsenale marittimo. La parola "arsenale" proviene dall'arabo (Dar al-inaa), ovvero "sede d'industria" o "casa del mestiere", da cui derivano, attraverso la mediazione del veneziano, le parole darsena e quindi arsenale. La diffusione del termine in numerose altre lingue si deve all'enorme popolarità ... arsenale ( approfondimento) m sing (pl.: arsenali) insieme dei cantieri e delle officine in cui si mantengono, si riparano e talvolta si costruiscono le imbarcazioni da guerra fabbrica o deposito di armi ed esplosivi (per estensione) e (scherzoso) grande quantità, disordinata e disorganica, di oggetti (scherzoso) luogo dove si trova una grande quantità disordinata e disorganica di oggetti (senso figurato) e (scherzoso) luogo, in senso figurato, dove si trova una grande quantità disordinata e disorganica di oggetti, in senso figurato Sillabazione ar | se | nà | le Pronuncia IPA: /arse'nale/ Etimologia / Derivazione dal sostantivo veneto arsenal con lo stesso significato navale militare; il termine deriva dal sostantivo arabo dar as-inaa "casa di lavoro, officina" Sinonimi cantiere navale, darsena

fabbrica di armi, deposito di armi

(deposito di esplosivi) santabarbara

santabarbara ( senso figurato ) corredo

corredo ( per estensione ) armi, armamenti

armi, armamenti armamentario, attrezzatura, attrezzi

fabbrica di armi, deposito di armi (deposito di esplosivi) santabarbara ( senso figurato ) corredo ( per estensione ) armi, armamenti armamentario, attrezzatura, attrezzi (senso figurato) bagaglio, nozioni Termini correlati (cantieri navali militari) arzanà Altre Definizioni con arsenale; cantiere; marina; Pericoloso deposito di armi; Deposito di armi; Ricapitola quanto fatto nel cantiere sigla; Un artigiano nel cantiere navale; Proteggono i capi in cantiere; Un ufficiale di Marina; Le navi della Marina; Un panfilo ormeggiato nella marina;

ARSENALE

