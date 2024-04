La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il cantante pop di Grace Kelly. MIKA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Avverbio

Significato e Curiosità su: Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr. (Beirut, 18 agosto 1983), è un cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. Ha incominciato la sua ascesa al successo nel 2007 grazie al singolo Grace Kelly, che ha scalato le classifiche di numerosi paesi. Contemporaneamente ha ottenuto un ottimo successo anche il suo disco di esordio, Life in Cartoon Motion, che gli è valso quattro World Music Awards nel 2007 e dal quale sono stati estratti altri singoli di successo, come Love Today e Relax, Take It Easy. Il suo secondo album, The Boy Who Knew Too Much, è stato pubblicato nel 2009 e contiene altre canzoni di successo, come We ...

mica

(familiare) per niente "Non è mica una cosa facile per tutti fare il meccanico!"

Sostantivo

mica f sing (pl.: miche)

(antico) , (letterario) briciola di pane

Sostantivo

mica ( approfondimento) f sing (pl.: miche)

(geologia) (chimica) (mineralogia) gruppo di fillosilicati dalla struttura strettamente correlata e caratterizzati da sfaldatura altamente perfetta e simile composizione chimica

Sillabazione

mì | ca

Pronuncia

IPA: /'mika/

Etimologia / Derivazione

dal latino mica cioè "briciola"

Sinonimi

(familiare) per nulla, affatto

Varianti