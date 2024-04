La definizione e la soluzione di 6 lettere: I campi con le mondine. RISAIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La risaia è una sistemazione superficiale del terreno adatta alla coltivazione del riso. Le risaie sono un aspetto tipico dei territori di molti paesi dell'Asia orientale tra cui Cina, Corea, Filippine, Giappone, India, Bangladesh, Indonesia, Taiwan, Thailandia (dove è il re che apre la stagione delle risaie) e Vietnam. I campi possono essere costruiti su pendii ripidi come terrazzamenti o adiacenti a elementi depressi o in forte pendenza come fiumi o paludi. Richiedono una grande quantità di manodopera e materiali per creare e necessitano di grandi quantità di acqua per l'irrigazione. I buoi e i bufali d'acqua, adattati alla vita nelle ...

risaie f pl

plurale di risaia

Sillabazione

ri | sà | ie

Etimologia / Derivazione

vedi risaia