La Soluzione ♚ Bizzarri originali La definizione e la soluzione di 7 lettere: Bizzarri originali. ESTROSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bizzarri originali: Christian Paul Gilbert Estrosi (Nizza, 1º luglio 1955) è un ex pilota motociclistico e politico francese, deputato, sindaco di Nizza e presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra a seguito delle elezioni del 2015. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Christian Paul Gilbert Estrosi (Nizza, 1º luglio 1955) è un ex pilota motociclistico e politico francese, deputato, sindaco di Nizza e presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra a seguito delle elezioni del 2015. estrosi m pl plurale di estroso Sillabazione e | stró | si Etimologia / Derivazione vedi estroso Sinonimi bizzarri, capricciosi, volubili

ispirati, fantasiosi, vivaci, creativi, geniali, stravaganti, diversi, eccentrici, originali, particolari, singolari, strambi Contrari controllati, posati, assennati

riflessivi, meditati, banali, scialbi, seri, quadrati, conformisti Altre Definizioni con estrosi; bizzarri; originali; Dotati di inventiva; Bizzarri folleggianti; Il Bizzarri comico iniz; I tipi quando sono originali; Non sono originali;

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Bizzarri originali' è ESTROSI.