d azoto: è il gas esilarante

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ossido di diazoto (nome IUPAC monossido di diazoto, noto come ossido nitroso e soprattutto come protossido di azoto) in condizioni standard è un gas incolore, non infiammabile, dall'odore lievemente dolce. Ha formula chimica N2O. Noto anche come gas esilarante per via dei suoi effetti euforizzanti e dissociativi, trova impiego medico come analgesico e anestetico ed è anche un importante gas serra e inquinante atmosferico: secondo l'EPA (Environmental Protection Agency) il suo potenziale di riscaldamento climatico è pari a 310, ovvero su cento anni il protossido di azoto risulta 310 volte più influente dell'anidride carbonica per unità di ...

protossido m (pl.: protossidi)

(chimica) ossido con quantità minima d'ossigeno

Sillabazione

pro | tòs | si | do

Pronuncia

IPA: /pro'tssido/

Etimologia / Derivazione

formato da proto- e da ossido

Sinonimi

ossidulo

Termini correlati