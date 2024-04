La definizione e la soluzione di 9 lettere: L anno più lungo. BISESTILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari (quali quelli giuliano e gregoriano) per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli anni bisestili arriva a contare 29 giorni anziché 28. In questo modo si può ottenere una durata media dell'anno pari a un numero non intero di giorni. L'aggiunta ...

bisestile me f sing (pl.: bisestili)

(astronomia) (di) anno gregoriano che ha 366 giorni invece che 365, con un giorno in più a febbraio (il 29) e cade ogni anno multiplo di 4 tranne gli anni di fine secolo il cui numero non sia frazionabile per 400 il 29 febbraio 1924 è un giorno bisestile perché è frazionabile

Sillabazione

bi | se | sti | le

Pronuncia

IPA: /bize'stile/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo bisextilis

L'origine deriva dagli antichi calendari romani, anteriori al calendario giuliano. I giorni venivano indicati in base alla distanza dalle calende (inizio mese), dalle none (tra il 5° e il 13° giorno del mese, a seconda dei mesi) e dalle idi (tra il 7° e il 15° giorno del mese, a seconda del mese). Così il bis-sestile era il giorno aggiunto al calendario nel periodo invernale tra il settile ed il sestile delle calende di marzo, cioè un giorno inserito tra il settimo ed il sesto giorno prima dell'inizio di marzo; in pratica, era attorno all'attuale 24 febbraio.