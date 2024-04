La Soluzione ♚ L alternarsi l uno con l altro La definizione e la soluzione di 14 lettere: L alternarsi l uno con l altro. AVVICENDAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L alternarsi l uno con l altro: L'avvicendamento colturale è una tecnica agronomica adottata in agricoltura che prevede la variazione della specie agraria coltivata nello stesso appezzamento, al fine di migliorare o mantenere la fertilità del terreno e garantire, a parità di condizioni, una maggiore resa. Si contrappone alla tecnica della monosuccessione, che consiste nella ripetizione sullo stesso appezzamento della coltura effettuata nel ciclo precedente. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'avvicendamento colturale è una tecnica agronomica adottata in agricoltura che prevede la variazione della specie agraria coltivata nello stesso appezzamento, al fine di migliorare o mantenere la fertilità del terreno e garantire, a parità di condizioni, una maggiore resa. Si contrappone alla tecnica della monosuccessione, che consiste nella ripetizione sullo stesso appezzamento della coltura effettuata nel ciclo precedente. avvicendamento m sing(pl.: avvicendamenti) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (agricoltura) turnover delle coltivazione delle piante Sillabazione av | vi | cen | da | mén | to Pronuncia IPA: /avvitenda'mento/ Etimologia / Derivazione deriva da avvicendare che deriva da vicenda Sinonimi alternanza, successione, rotazione, ricambio, turno, giro, turnover, ciclo

AVVICENDAMENTO

