Si usano in tanti giochi da tavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano in tanti giochi da tavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DADI

Significato/Curiosita : Si usano in tanti giochi da tavolo

vedi ping pong (disambigua). il tennistavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli sport... vedi ping pong (disambigua). il tennistavolo (anche tenniso tennis), più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli sport... I dadi (dal latino datum, che indica il gesto del lancio del dado) sono piccoli oggetti di varie forme, la quale la più conosciuta è quella cubica, utilizzati nel contesto di diversi giochi per generare esiti numerici o di altro tipo. I dadi tradizionali, utilizzati dalla maggior parte dei giochi, sono cubi con le facce marcate con i numeri naturali da 1 a 6; tuttavia, giochi specifici possono fare uso di varianti. Per ottenere un valore casuale, si fa rotolare il dado su una superficie piana, e convenzionalmente viene preso in considerazione come "risultato" il valore che si viene a trovare sulla faccia rivolta verso l'alto quando il dado termina il proprio movimento. L'esito così ottenuto si può considerare casuale (ai fini pratici) solo se il movimento impartito inizialmente al dado è sufficiente a farlo rotolare e rimbalzare in modo complesso (e quindi imprevedibile). L'atto che impartisce il movimento iniziale deve quindi essere abbastanza deciso, e nella lingua comune viene indicato con l'espressione "lanciare i dadi". Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si usano in tanti giochi da tavolo : usano; tanti; giochi; tavolo; La usano medici e sarti; usano il flash; I sarti li usano di stoffa; Si usano per disegnare e per truccare gli occhi; Lo usano i panettieri e i birrai; Uno con tanti contanti ; Il Robert protagonista di tanti film di Scorsese; Il caotico mercato orientale con tanti negozi; tanti sono i segni zodiacali; Navigò con tanti animali a bordo; Il cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc; Pendio da parco giochi ; Nel bel mezzo dei giochi ; Disco di plastica che si lancia in giochi singoli o a squadre; giochi illustrati che celano una frase; Ilumina il tavolo operatorio senza creare ombre; Ai lati del tavolo ; Tennis tavolo ; Il tavolo stretto e lungo dei refettori; La sfortuna al tavolo verde;

Cerca altre Definizioni