La Soluzione ♚ Tra confessore e confessando La definizione e la soluzione di 5 lettere: Tra confessore e confessando. GRATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tra confessore e confessando: Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su grata f sing femminile singolare di grato Sostantivo grata f sing (pl.: grate) (architettura) struttura formata da elementi incrociati di legno o metallo, che assicura la chiusura di un vano senza impedire il passaggio di aria e luce Sillabazione grà | ta Pronuncia IPA: /'grata/ Etimologia / Derivazione dal latino cratis o crates ovvero "griglia" Sinonimi cancellata, graticola, griglia, inferriata, rete, reticolato Altre Definizioni con grata; confessore; confessando; Una piastra di latta bucherellata; Inferriata da finestre; Li ascolta il confessore;

GRATA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Tra confessore e confessando' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.