La Soluzione ♚ La terapia fai da te La definizione e la soluzione di 15 lettere: La terapia fai da te. AUTOMEDICAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La terapia fai da te: Un farmaco da banco (FdB), anche detto OTC (dall'inglese Over The Counter, sopra il banco), è un farmaco da automedicazione dispensato direttamente dal farmacista al paziente senza obbligo di prescrizione medica. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un farmaco da banco (FdB), anche detto OTC (dall'inglese Over The Counter, sopra il banco), è un farmaco da automedicazione dispensato direttamente dal farmacista al paziente senza obbligo di prescrizione medica. automedicazione f sing (pl.: automedicazioni) (medicina) (farmacologia) cura di un paziente da parte di sé stesso, con medicinali che non richiedono prescrizione medica Sillabazione au | to | me | di | ca | ziò | ne Etimologia / Derivazione da auto- e medicazione Altre Definizioni con automedicazione; terapia; Sonno da terapia intensiva; La terapia in piscina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La terapia fai da te

AUTOMEDICAZIONE

