La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un sottomultiplo di euro. CENT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Aggettivo numerale

Significato e Curiosità su: 50 Cent, pseudonimo di Curtis James Jackson III (New York, 6 luglio 1975), è un rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense. È diventato famoso dopo l'uscita dei suoi album Get Rich or Die Tryin' (2003) e The Massacre (2005), tramite le etichette discografiche di Eminem e Dr. Dre, Shady Records ed Aftermath, sussidiarie della Interscope Records di Jimmy Iovine. Il suo successo internazionale è dovuto in primo luogo alle sue vicende personali e al suo passato difficile, ma anche all'immagine tipicamente "gangsta". Spesso il nome del rapper è associato a quello del suo gruppo, la G-Unit, composta da Tony Yayo, Lloyd ...





cento

Pronuncia

IPA: /s~/

Inglese

Sostantivo

cent

cent

Italiano

Sostantivo

cent

(forestierismo) (economia) un centesimo di dollaro

Friulano

Aggettivo numerale

cent