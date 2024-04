La definizione e la soluzione di 4 lettere: Necessità di liquido. SETE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Sète (AFI: [st], in occitano Seta) è un comune francese di 43 139 abitanti del dipartimento dell'Hérault, in Occitania. La grafia attuale del nome è del 1928; prima di quella data era noto come Cette (anche in occitano con Ceta o Ceto). Sète è il secondo porto per importanza della Francia sul Mediterraneo dopo Marsiglia.

sete ( approfondimento) f inv

(fisiologia) (medicina) bisogno di bere per reidratarsi (senso figurato) desiderio ardente

Sillabazione

sé | te

Pronuncia

IPA: /'sete/

Etimologia / Derivazione

dal latino sitis

Citazione

Sinonimi

arsura

desiderio di bere, gola secca, secchezza

( per estensione ) (di piante, terra) siccità, aridità

siccità, aridità (senso figurato) voglia, desiderio, ingordigia, passione, smania, brama, bramosia, fame, avidità, cupidigia

Contrari

appagamento, indifferenza, nausea, pienezza, ripugnanza, sazietà, soddisfazione

(per estensione) (di piante, terra) umidità

Parole derivate

assetare, dissetare, sitibondo

Termini correlati

(bisogno di reidratarsi) fame

Proverbi e modi di dire