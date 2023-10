Moderna progredita - Cruciverba

Qataban, di awsan e dei minei, tutte culture sedentarie estremamentenelle conoscenze idrauliche e assai attive fin dal secondo millennio a...

In geometria differenziale delle curve, l'evoluta di una curva piana {\displaystyle \gamma } è un'altra curva piana E {\displaystyle E} che si ottiene come luogo geometrico dei centri di curvatura di {\displaystyle \gamma } (ovvero i centri dei cerchi osculatori, che meglio approssimano la curva nei punti). Per esempio, l'evoluta di un cerchio è il suo centro stesso. In questo modo {\displaystyle \gamma } viene detta involuta o evolvente di E {\displaystyle E} .