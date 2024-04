La definizione e la soluzione di 5 lettere: Metallo coniato. SOLDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Soldo è la denominazione di una moneta d'argento italiana emessa per la prima volta alla fine del XII secolo a Milano dall'imperatore Enrico VI (argento, 1,25 g). Il nome deriva dal latino solidus, una moneta tardoromana e bizantina. Una moneta omonima esisteva già nella monetazione carolingia, che si basava sull'argento e aveva come unità il denaro e il soldo, ma in quel caso il soldo non era una moneta tangibile, realmente coniata, bensì una moneta di conto, e corrispondeva a 12 denari e a 1/20 di lira. Dopo il XII secolo il soldo si diffuse rapidamente da Milano al resto d'Italia, dove era coniato accanto al denaro e al grosso. Soldi ...

soldo ( approfondimento) m sing (pl.: soldi)

(economia) moneta spicciola

(per estensione) denaro, liquidi "Ti dico che ho i soldi... il fatto consiste nel non sapere precisamente dove sono" diaria dei militari

Sillabazione

sòl | do

Pronuncia

IPA: /'sldo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo soldus, sottintendendo solidus nummus, cioè "intero, fatto tutto dello stesso materiale"

Sinonimi

denaro, [[moneta quattrino

(senso figurato) (di soldati) compenso, mercede, onorario, paga, stipendio, salario, retribuzione

Contrari

povertà, miseria

Parole derivate

assoldare, caposoldo, soldare, soldata, soldataglia, soldatesca, soldatesco, soldatessa, soldato, soldatino, soprassoldo

Alterati

( diminutivo ) soldino

soldino ( accrescitivo ) soldone

soldone (peggiorativo) soldaccio

