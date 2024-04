La Soluzione ♚ Lanciarsi scagliarsi La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lanciarsi scagliarsi. PROIETTARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lanciarsi scagliarsi: Lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758) è un pesce della famiglia degli Scorpaenidae. Verbo Intransitivo pronominale Significato e Curiosità su: Lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758) è un pesce della famiglia degli Scorpaenidae. proiettarsi (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (architettura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione pro | iet | tàr | si Pronuncia IPA: //projet'tarsi/ Etimologia / Derivazione deriva da proiettare Sinonimi buttarsi, gettarsi, lanciarsi, tirarsi, scagliarsi, scaraventarsi Contrari frenarsi, bloccarsi, trattenersi

La risposta a Lanciarsi scagliarsi

PROIETTARSI

