La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un grido di gioia. URRÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Interiezione

Significato e Curiosità su: Hip hip urrà (italianizzazione dell'inglese Hip hip hooray, di solito pronunciata con le "h" mute) è una locuzione con valore di interiezione, di probabile origine onomatopeica, che viene di norma proferita come grido collettivo di esultanza, incitamento o per congratularsi con qualcuno. Di norma, un soggetto singolo di un gruppo di persone intona un hip hip che viene seguito da un urrà pronunciato a gran voce da tutti i presenti. In genere il grido viene dedicato a qualcuno o a qualcosa oggetto dell'esultanza, che viene menzionato prima di intonare l'hip hip (ad esempio: "per il nostro eroe, hip hip urrà"). In passato, l'urrà veniva ...

urca

(familiare) espressione con riferimento a qualcosa di inaspettato, talvolta esagerato oltre il normale sentire, al di là di quanto si vede comunemente o normalmente " urca , che macchina!"

"urca , che caldo!"

Sillabazione

ùr | ca

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Termini correlati