La definizione e la soluzione di 10 lettere: della felicità pianta. TRONCHETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Tronchetto o Isola Nova (Troncheto o Ìxola Nova in veneto) è un'isola artificiale della Laguna Veneta all'estremità occidentale di Venezia e a questa collegata. Lo studio per la realizzazione dell'isola fu iniziato nel 1956 dall'ingegnere Eugenio Miozzi. Nel 1958 si iniziò la costruzione dell'argine di contorno, negli anni sessanta del XX secolo l'isola fu completata con lo scarico di materiali di riporto per mezzo di una draga. L'isola funge ora da terminale della rete stradale automobilistica assieme al contiguo piazzale Roma. Vi sorgono parcheggi, un terminal turistico e da qui partono i collegamenti con il traghetto per il Lido di ...

cambratrice f (pl.: cambratrici)

macchina usata per sagomare la parte anteriore della tomaia di una scarpa, tronchetto e stivale a gambale corto o alto utensile manuale atto a posizionare le cambre, punti metallici per la rilegatura di fogli di carta

Sillabazione

cam | bra | trì | ce

Etimologia / Derivazione

