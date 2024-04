La Soluzione ♚ La cura del riabilitatore La definizione e la soluzione di 12 lettere: La cura del riabilitatore. FISIOTERAPIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La cura del riabilitatore: La fisioterapia (dal greco Fs = naturale e eapea = terapia) è una branca della medicina che si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale. Sostantivo Significato e Curiosità su: La fisioterapia (dal greco Fs = naturale e eapea = terapia) è una branca della medicina che si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale. fisioterapia ( approfondimento) f inv (medicina) ramo della medicina che usa mezzi fisici e pratiche manuali per curare e riabilitare pazienti affetti da malattie degli organi interni, dell'apparato locomotore e del sistema nervoso Sillabazione fi | sio | te | ra | pì | a Pronuncia IPA: /,fizjotera'pia/ Etimologia / Derivazione da fisio- e terapia Parole derivate fisioterapista Altre Definizioni con fisioterapia; cura; riabilitatore; Una cura con massaggi e trazioni; Cura i feriti nei western; Cura le malattie nervose; Cura senza essere medico; Cerca altre soluzioni cruciverba

