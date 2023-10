Ruolo per i più alti cestisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruolo per i più alti cestisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : PIVOT

Significato/Curiosita : Ruolo per i piu alti cestisti

Ex cestista cinese. alto 2,29 m per un peso di 140 kg, ricopriva il ruolo di centro negli houston rockets, squadra nba. è uno dei cestisti più alti di... Excinese. alto 2,29 mun peso di 140 kg, ricopriva ildi centro negli houston rockets, squadra nba. è uno deidi... Una tabella pivot è uno strumento analitico e di reporting necessario alla creazione di tabelle riassuntive. Uno dei fini principali di queste tabelle è l'organizzazione di dati, tramite una scelta opportuna dei campi e degli elementi che devono comporla. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

