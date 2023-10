e Greg duo comico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: e Greg duo comico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : LILLO

Significato/Curiosita : E greg duo comico

conduttore radiofonico e fumettista italiano. unitamente a pasquale "lillo" petrolo fa parte del duo comico lillo & greg e ha dato vita al gruppo musicale... conduttore radiofonicofumettista italiano. unitamente a pasquale "lillo" petrolo fa parte dellillo &ha dato vita al gruppo musicale... Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo (Roma, 27 agosto 1962), è un attore, comico, sceneggiatore, musicista, conduttore televisivo, doppiatore, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

