Gli Africani di Djerba e Hammamet - Cruciverba

La Tunisia (in arabo , Tunis; AFI: ['tuns]), ufficialmente Repubblica di Tunisia (in arabo , Al-Jumhuriyyah at-Tunisiyya ), è lo Stato più settentrionale dell'Africa. Fa parte della regione del Maghreb del Nordafrica. Confina con l'Algeria a ovest, la Libia a sud-est ed è bagnata dal Mar Mediterraneo a nord e ad est. Presenta i siti archeologici di Cartagine risalenti al IX secolo a.C., così come la Grande moschea di Qayrawan.