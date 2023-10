Chi le dice sbaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi le dice sbaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FESSERIE

Significato/Curiosita : Chi le dice sbaglia

Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. gli sbagli che fai è un singolo del cantautore... Contribuisci a migliorarla secondoconvenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. gliche fai è un singolo del cantautore... Gli angeli è un brano cantato da Vasco Rossi e scritto dallo stesso interprete per le parole e da Tullio Ferro per la musica, tratto dall'album Nessun pericolo... per te, pubblicato il 14 maggio 1996. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi le dice sbaglia : dice; sbaglia; Si dice dei propri parenti; Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema; Si dice a Trastevere negando; Si dice di una specie introdotta in un habitat non originario; Lo si dice a chi non studia; Verbo di chi sbaglia ; Lo ha chi sbaglia ; sbaglia tutto ciò che fa; Chi li prende sbaglia ; Se si sbaglia si arriva in ritardo;

Cerca altre Definizioni