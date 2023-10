Cantavano Stayin Alive - Cruciverba

Rimanendo in vetta per una settimana, prima di lasciare il posto adei bee gees. in totale il disco rimase nella top ten per sedici settimane...

I Bee Gees sono stati un gruppo musicale australo-britannico, formatosi nel 1958, nel Queensland, in Australia - in particolare a Brisbane, dove i genitori erano emigrati - e poi, tornati in Inghilterra, a Manchester, ma dal grande successo anche negli Stati Uniti. La band era composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb.