Taglio di un arto - Cruciverba

Lingua italiana col termine "prosciutto" ci si riferisce adcarneposteriore del maiale, dall'anca alla prima fila delle ossa tarsali...

L'amputazione è il taglio, e quindi la rimozione, di una parte del corpo o di tessuto a seguito di un trauma fisico o di un intervento chirurgico. Nel caso di un provvedimento chirurgico viene effettuata per controllare il dolore o un processo di malattia nell'arto interessato in casi di tumore o gangrena o, in determinati casi, viene eseguita per prevenire particolari problemi.