Si suona portando un dito alla bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suona portando un dito alla bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : SCACCIAPENSIERI

Significato/Curiosita : Si suona portando un dito alla bocca

A rubarli tutti, sheriam verrà punita con l'amputazione di un dito). intanto dentro alla torre bianca, anche verin svela ad egwene la vera appartenenza... A rubarli tutti, sheriam verrà punita con l'amputazione di). intanto dentrotorre bianca, anche verin svela ad egwene la vera appartenenza... Lo scacciapensieri è uno strumento idiofono lamellofono, costituito da una struttura di metallo o legno, diffuso con diversi nomi e fatture nel continente indo-europeo. La forma più comune è ripiegata su sé stessa a forma di ferro di cavallo in modo da creare uno spazio libero, in mezzo al quale si trova una sottile lamella di metallo che da un lato è fissata alla struttura dello strumento e dall'altro lato è libera. La cassa armonica di risonanza è costituita dalla cavità orale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si suona portando un dito alla bocca : suona; portando; dito; alla; bocca; Due persone che cantano o suona no strumenti musicali insieme; Lo suona l incantatore di serpenti; Per suona rlo occorre molto fiato; L arpa che suona va al minimo spirar del vento; Alle Olimpiadi si suona no quelli nazionali; Ha scritto Il postino suona sempre due volte; Risuona nelle vallate; Parla portando si un cono alla bocca; Si fa portando la mano destra sulla fronte; Si contrae portando la mano alla spalla; Si scoprono portando alla luce cose celate apposta; Vive portando si dietro la sua conchiglia; Scrivono di storia riportando i fatti in ordine cronologico; Si dice portando la mano aperta davanti al naso; Diffusa carta di credito ; Vendito re che va qua e là; L edito re le paga all autore; Ripetere per chi ha applaudito ; Un cinema per intendito ri; Rodito re dormiglione; Un ritratto fortemente ingrandito ; S alla rga per stringere; La si fruga alla ricerca di spiccioli; Scendere dalla nave; Riarso dalla siccità; Riparare una falla ; Si prende alla fermata; Il bruco lo è della farfalla ; bocca ccio ne scrisse il Ninfale; Una protesi in bocca ; Tenere la bocca chiusa; La bocca di Livio e Cicerone; Crescono tra il naso e la bocca ; Si può dire senza aprir bocca ; Sbocca a sud di San Benedetto nelle Marche;

Cerca altre Definizioni