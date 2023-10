Sta per internazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INT

In concorso alla 65ª mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia e successivamente al festival internazionale del film di toronto. la hathaway... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sta per internazionale : internazionale; Un ambito premio internazionale ; Agenzia internazionale per l energia atomica; Un organismo internazionale sigla; Convenzione internazionale ; Isole del Pacifico meta turistica internazionale ; Nel diritto internazionale è un accordo tra stati; Nome con cui era nota l internazionale Comunista;

