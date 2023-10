Rodono il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rodono il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERMITI

Significato/Curiosita : Rodono il legno

Attaccano le foglie divorando solo il lembo e lasciando intatte le nervature. ciono - le larve di cionus fraxini rodono le gemme e le foglie lasciando intatta... Attaccano le foglie divorando sololembo e lasciando intatte le nervature. ciono - le larve di cionus fraxinile gemme e le foglie lasciando intatta... Gli isotteri o tèrmiti (Isoptera Brullé, 1832) (dal greco iso, "uguale", e ptera, "ali") sono un ordine di insetti terrestri, sociali, di piccole o medie dimensioni, noti allo stato fossile già nel Terziario. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

