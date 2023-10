Il remo della piroga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il remo della piroga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGAIA

Significato/Curiosita : Il remo della piroga

Muovere una canoa, una piroga, un kayak, un raft, un canotto o, più generalmente, una barca. una pagaia si distingue da un remo per il fatto che, diversamente... Muovere una canoa, una, un kayak, un raft, un canotto o, più generalmente, una barca. una pagaia si distingue da unperfatto che, diversamente... La pagaia (detta anche pagaja) è lo strumento che permette di manovrare e muovere una canoa, una piroga, un kayak, un raft, un canotto o, più generalmente, una barca. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il remo della piroga : remo; piroga; Marco: ha vinto l ultimo Festival di Sanremo ; Il fume di Cremo na; Li premo no i ciclisti; Si costruiscono per accogliere i terremo tati; Li causa il terremo to; Un brano di Sanremo 2019: Cosa ti aspetti me; La Silvia madre di Romolo e remo ; Fondo di piroga ;

Cerca altre Definizioni